Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta Çımağıl Mağarası ve Şifalı Yılanlı Su çevresinde denetim yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta Çımağıl Mağarası ve Şifalı Yılanlı Su çevresinde denetim yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta Çımağıl Mağarası, Şifalı Yılanlı Su ve Kurbanpınar köyündeki sit alanlarında denetim ve inceleme yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri yerinde gözlem ve tespitlerde bulunarak alanların korunmasına yönelik değerlendirmeler yaptı.

Bayburt'un doğal ve kültürel değerleri açısından önem taşıyan Çımağıl Mağarası, halk arasında 'Şifalı Yılanlı Su' olarak bilinen alan ve Kurbanpınar köyündeki sit alanlarında denetim ve inceleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İmar Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, alanların mevcut durumu yerinde incelenerek gözlem ve tespitlerde bulunuldu. İncelemeler kapsamında söz konusu alanların korunmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

İldeki doğal ve kültürel değerlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi çerçevesinde denetim ve inceleme faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyaca ünlü banka Antalya'daki şubesini kapattı

Dünyaca ünlü banka o ilimizden çekildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkan Petekkaya parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış: Bunu çıkarmam

Sözleşmesine bile yazdırıyor! Erkan Petekkaya’nın yüzük kuralı
Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin TL tazminat ödeyecek

Karar açıklandı! İşte Özel'in Bakan Gürlek'e ödeyeceği tazminat

Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama

AVM'yi tahliye ettiren protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı

Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Üsküdar'da seçim günü! CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı

Üsküdar'da seçim günü! İki parti aday çıkarmadı
İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni plan! Yunanistan detayı dikkat çekti

Yeni plan devrede! Türkiye'ye karşı o ülkeyle ittifak yapacaklar