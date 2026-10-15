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Bayburt'ta canlı müzik işletmelerine Müzik Yayın İzin Belgesi işlemleri sürüyor

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Bayburt'ta canlı müzik işletmelerine Müzik Yayın İzin Belgesi işlemleri sürüyor
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Bayburt'ta canlı müzik yayını yapan işletmelere yönelik Müzik Yayın İzin Belgesi işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Akustik ölçüm raporları inceleniyor; gürültü sınır değerlerini sağlayan işletmelere belge düzenleniyor.

Bayburt'ta canlı müzik yayını yapan işletmelere yönelik Müzik Yayın İzin Belgesi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, işletmelerin akustik ölçüm raporları inceleniyor.

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda yetkili laboratuvarlar tarafından hazırlanan raporlar, müdürlük tarafından değerlendiriliyor. İncelemeler sonucunda mevzuatta belirlenen gürültü sınır değerlerini sağlayan işletmelere Müzik Yayın İzin Belgesi düzenleniyor.

Uygulamayla canlı müzik yayını yapan işletmelerin çevresel gürültü mevzuatına uygun faaliyet göstermesi ve çevresel gürültünün kontrol altında tutulması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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