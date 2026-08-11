Haberler

Kop Köyü ve Arpalı Beldesinde Su Yolu Düzenlemeleri Sürüyor

Kop Köyü ve Arpalı Beldesinde Su Yolu Düzenlemeleri Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Kop köyünde bent temizliği ve Arpalı beldesinde dere yatağı tanzim çalışmaları DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından devam ediyor. İş makineleriyle yapılan temizlik ve düzenlemelerle su akışının sağlanması, taşkın riskinin azaltılması ve tarım ile yerleşim alanlarının korunması hedefleniyor.

Bayburt'un Kop köyünde bent temizliği, Arpalı beldesinde ise dere yatağı tanzim çalışmaları devam ediyor. İş makineleriyle dere yatağında temizlik, düzenleme ve şekillendirme işlemleri sürdürülüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kop köyünde bent çevresinde biriken malzeme temizlenerek su akışının düzenli şekilde sürdürülmesi sağlanıyor.

Arpalı beldesindeki dere yatağı tanzim çalışmalarıyla dere içerisindeki birikintiler temizleniyor, yatak genişletiliyor ve su akışının daha kontrollü hale getirilmesi için düzenlemeler yapılıyor.

Dere yatağında yapılan düzenlemelerin, taşkın riskinin azaltılmasına, suyun akış kapasitesinin artırılmasına ve çevredeki tarım arazileri ile yerleşim alanlarının korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünce bent temizliği ve dere yatağı tanzim çalışmalarının idari imkanlar doğrultusunda devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan 'bambu ağacı' yanıtı

Meclis kulisinde mini zirve! Babacan'ın sözlerine böyle yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi

Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı