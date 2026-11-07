Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta balık satış noktaları İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta balık satış noktaları İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta balık satış noktaları İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi. Denetimlerde yasal boy limitleri, av yasakları, hijyen ve muhafaza şartları incelendi; işletmelere mevzuat hatırlatıldı ve denetimlerin aralıklarla süreceği bildirildi.

Bayburt'ta balık satış noktaları, su ürünlerinin mevzuata uygunluğu ve tüketici sağlığı açısından denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince yapılan denetimlerde, satışa sunulan balıkların yasal boy limitlerine uygunluğu, av yasaklarına uyulup uyulmadığı ile işletmelerin hijyen ve muhafaza şartları incelendi.

Denetimler sırasında işletme sahiplerine ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi verildi. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında işletmecilere gerekli uyarı ve hatırlatmalarda bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık satış noktalarındaki denetimlerin aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
'Cinsel saldırıya uğradım' diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti

"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidi

Milli daveti reddetti, idamla tehdit edildi
Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturmasında Enver Usca tutuklandı
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın31

Hırsı başını yedi! Fatma Betül'ün Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Kardeşinin mini etek giydiğini gören abi böyle tepki gösterdi

Bu görüntü abiyi çileden çıkardı: Yağmurlu günde cenaze kaldıramayız