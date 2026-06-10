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Bayburt'ta asfalt sezonu Buğdaylı-Aydıncık-Dikmetaş güzergâhında başladı

Bayburt'ta asfalt sezonu Buğdaylı-Aydıncık-Dikmetaş güzergâhında başladı
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Bayburt'ta 2026 yılı asfalt sezonunun ilk çalışması, İspir grup yolunun Buğdaylı-Aydıncık-Dikmetaş güzergahında başladı. Vali Mustafa Eldivan, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı ve yol yatırımlarının ulaşım, eğitim, sağlık hizmetleri ile üretim faaliyetlerine doğrudan etkisini vurguladı.

Bayburt'ta 2026 yılı asfalt sezonunun ilk çalışması, İspir grup yolunun Buğdaylı-Aydıncık-Dikmetaş güzergahında başladı.

Bayburt İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen asfalt serim çalışmasını yerinde inceleyen Vali Mustafa Eldivan, çalışmaların son durumu hakkında ekiplerinden bilgi aldı.

İl genelinde planlanan yol yapım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında ekipler, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanlarından yararlanması için çalışma yapıyor.

Vali Eldivan, yol yatırımlarının yalnızca ulaşımı değil, vatandaşların günlük yaşamını, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini ve üretim faaliyetlerini de doğrudan etkilediğini belirtti. Bayburt'un her noktasında ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Eldivan, İl Özel İdaresi personeline kolaylık diledi.

İncelemelerde Vali Eldivan'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve şube müdürleri eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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