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Bayburt Kalesi'ndeki Türk Bayrağı Yenilendi

Bayburt Kalesi'ndeki Türk Bayrağı Yenilendi
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Bayburt Kalesi'nde bulunan Türk bayrağı ve bayrak direği yenilendi. Vali Mustafa Eldivan, çalışmaları yerinde takip ederek bayrağın kentin siluetine değer kattığını ve vatan sevgisi ile bağımsızlık ruhunun güçlü bir yansıması olduğunu belirtti. Ay yıldızlı bayrağın Bayburt semalarında gururla dalgalanmaya devam edeceğini ifade etti.

Bayburt Kalesi'nde bulunan Türk bayrağı ve bayrak direği, yenilendi.

Çalışmaları yerinde takip eden Vali Mustafa Eldivan, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bayburt Kalesi'nde Türk bayrağının gururla dalgalanmasının kentin siluetine değer kattığını belirtti.

Bayrağın, Bayburtluların vatan sevgisi, bağımsızlık ruhu ve ortak değerlerinin güçlü bir yansıması olduğunu ifade eden Eldivan, ay yıldızlı bayrağın Bayburt semalarında ve gönüllerde gururla dalgalanmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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