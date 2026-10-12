Haberler

Bayburt Demirözü'nde etkili sis ilçe merkezini ve geniş alanları kapladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Demirözü'nde etkili sis ilçe merkezini ve geniş alanları kapladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçesinde etkili olan sis, ilçe merkezi ve çevresindeki geniş alanları kapladı. Drone ile görüntülenen sis tabakasının bazı bölgelerde tarlaların ve yolların üzerini örttüğü görüldü.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde etkili olan sis, ilçe merkezi ve çevresindeki geniş alanları kapladı.

Sis, kırsal alanlarda ve yerleşim yerlerinin çevresinde farklı manzaralar oluşturdu.

Drone ile görüntülenen sis tabakasının geniş bir alana yayıldığı, bazı bölgelerde tarlaların ve yolların üzerini örttüğü görüldü. Sis bulutları arasında kalan yerleşim alanları ve çevredeki dağlık arazi, havadan kaydedilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak

Dünyanın gözü iki dudağının arasında olacak! Bugün göreve başlıyor
Vincenzo Italiano: Perşembe günü oynayamayacağını düşünüyorum

Beşiktaş'ta 3 puan sevinci kursakta kaldı
Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior aşk hayatında da kaybetti

Büyük aşk bitti!

İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor

Doğuma sayılı günler kala görüntülendi
Ankara’da pavyonlar devren satışta: Fiyatlar 42 milyon TL’ye dayandı

Ankara'nın vazgeçilmezleri satışta: Fiyatlar servet değerine ulaştı
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri

Selçuk İnan ortalığı ayağa kaldırdı!