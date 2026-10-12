Bayburt Demirözü'nde etkili sis ilçe merkezini ve geniş alanları kapladı

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Bayburt'un Demirözü ilçesinde etkili olan sis, ilçe merkezi ve çevresindeki geniş alanları kapladı.

Sis, kırsal alanlarda ve yerleşim yerlerinin çevresinde farklı manzaralar oluşturdu.

Drone ile görüntülenen sis tabakasının geniş bir alana yayıldığı, bazı bölgelerde tarlaların ve yolların üzerini örttüğü görüldü. Sis bulutları arasında kalan yerleşim alanları ve çevredeki dağlık arazi, havadan kaydedilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı