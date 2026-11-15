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Batman Sason'da çift kuyruklu semender görüldü, neslinin tehlikede olduğu belirtildi

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Batman Sason'da çift kuyruklu semender görüldü, neslinin tehlikede olduğu belirtildi Haber Videosunu İzle
Batman Sason'da çift kuyruklu semender görüldü, neslinin tehlikede olduğu belirtildi
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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yaylatepe Mahallesi'nde gece çift kuyruklu olduğu belirtilen bir semender görüldü. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirtilen semenderi ilk kez gören mahalle sakinleri, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yaylatepe Mahallesi'nde gece saatlerinde ortaya çıkan çift kuyruklu semender, vatandaşların ilgisini çekti. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirtilen ve genellikle geceleri görülen semender, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Sason ilçesine bağlı Yaylatepe Mahallesi'nde gece saatlerinde çift kuyruklu olduğu belirtilen bir semender görüldü. İlk kez böyle bir canlıyla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Genellikle gece saatlerinde ortaya çıkan semenderi fark eden mahalle sakinleri, o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Kısa sürede dikkat çeken görüntüler, görenlerin ilgisini çekti. Bölgede ilk kez karşılaştıkları çift kuyruklu semenderi şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, bu sıra dışı anları kayıt altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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