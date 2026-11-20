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Batman'ın Sason ilçesinde arı kovanlarına dadanan ayı, 25 kovana zarar verdi. Kovanlardaki balları yiyen ayı, petekleri ve kovanları parçalayarak zarar verdi.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yakabağ köyü Kaman mezrasında arıcılık yapan Zülküf Ebinç'in arı kovanları ayı saldırısına uğradı. Yıllardır arıcılık yaparak geçimini sağlayan Ebinç, arılarını kış mevsimine hazırlamak amacıyla kovanlarını kontrol etmeye gittiğinde karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kovanların dağılmış ve parçalanmış olduğunu gören Ebinç, çevrede yaptığı incelemede kovanların ve peteklerin üzerinde tırnak izlerine rastladı. İzlerden kovanlara ayının saldırdığını anlayan Ebinç, ayının kovanlardaki balları yediğini, 25 kovana ise zarar verdiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı