Batman'da sağanak ve kar hayatı olumsuz etkiledi

Batman'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, yüksek kesimlerdeki kar yağışı besicilerin işini zorlaştırdı.

Batman'da gün boyu etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle altyapının yetersiz kaldığı bazı bölgelerde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, bazı noktalarda ekipler de çalışma başlattı.

Öte yandan yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Mereto Dağı eteklerinde bulunan Kozluk ve Sason ilçelerine bağlı köylerde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Mart ayının son günlerinde yağan kar, özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan besicileri olumsuz etkiledi.

Baharın gelmesiyle birlikte hayvanlarını meralara çıkarmayı planlayan besiciler, beklenmedik kar yağışı nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kaldı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava, hem ulaşımda aksamalara hem de kırsal bölgelerde günlük yaşamın zorlaşmasına neden oldu. - BATMAN

