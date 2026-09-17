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Başkentte yağıştan devrilen ağaç trafiği aksattı

Başkentte yağıştan devrilen ağaç trafiği aksattı
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Ankara’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle devrilen ağaç trafiği aksattı.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle devrilen ağaç trafiği aksattı.

Başkentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Çankaya ilçesi Kurtuluş semtinde Ziya Gökalp Caddesi'nde devrilen ağaç nedeniyle trafik aksadı. Görevliler tarafından ağaç kaldırıldı. Yağışlı havanın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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