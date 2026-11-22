Bartın Ulus'ta sellerin kapattığı yollar İl Özel İdaresi ekiplerince açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Ulus ilçesindeki Ulukaya Dranha Vadisi'nde sağanak ve sellerin ardından yollar çamur, kütük ve kayalarla kaplandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla temizlenen yollar yeniden ulaşıma açıldı.
Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanak yağış ve sellerin ardından yollar çamur deryasına dönüştü. Ekipler, yürüttüğü çalışma ile yeniden yolları ulaşıma açtı
Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya Dranha Vadisi'nde sağanak yağışlarla birlikte çok sayıda yaka selleri ve heyelanlar meydana gelmişti. Sel sularının çekilmesinin ardından yollarda, suların sürüklediği kütük, kaya ve çamurlar kaldı. Heyelan olan bölgelerde de yollar çamur deryasına dönüşürken yerinden sökülen ağaçlarla doldu. Toprak, çamur, kütük ve kayalarla trafiğe kapanan yollar için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması ile yollar temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı