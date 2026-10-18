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Bartın İnkumu'nda sağanak sonrası dalgalar sahili atıklarla doldurdu

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Bartın İnkumu'nda sağanak sonrası dalgalar sahili atıklarla doldurdu
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Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası İnkumu sahilinde yükselen dalgalar kıyıya atıkları taşıdı. Dalga etkisiyle sahilde dal parçaları ve kütükler birikti, çocuk oyun alanı zarar gördü ve puf koltuklar denize sürüklendi; bölgede can veya mal kaybı yaşanmadı.

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası önemli turizm merkezlerinden İnkumu sahilinde dev dalgalar etkili oldu. Dalgaların kıyıya vurmasıyla sahil şeridi çöplerle doldu.

Turuncu kod uyarısı verilen Bartın'da şiddetli yağış etkili oluyor. İl genelinde yaşanan su baskınları çatı hasarları dışında dalga boyunun yükselmesi sonucu sahil kenarında da çöplük manzarası ortaya çıktı. İnkumu'nda yüksekliği artan dalgalar sahili atıklarla doldurdu. Dalgaların etkisiyle dal parçaları ve kütükler sahile taşındı. Aynı zamanda sahilde bulunan çocuk oyun alanı da zarar gördü

Bölgede bulunan puf koltuklar da dalgaların etkisiyle bulunduğu yerden denize sürüklendi.

Sahil kenarında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, İnkumu sahil kenarında atıklarla dolu bir görüntü oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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