Yağmur çamur demeden ormanda çöp topladılar

Bartın'da gerçekleştirilen "Orman Benim" etkinliğinde il protokolü ve gençler, yağan yağmura ve alandaki çamura rağmen ormandaki çöpleri topladı.

Bartın'ın Akçalı köyündeki Menci Ormanlarında "Benim Ormanım" isimli etkinlik düzenlendi. Etkinlik öncesinde başlayan yağmura rağmen protokol ve beraberindeki katılımcılara ayakkabı için poşet, yağmurluk, şapka, eldiven ve çöp poşeti dağıtıldı. Ayakkabıların üzerine poşetleri, yağmurluk ve eldivenlerini giyen katılımcılar orman arazisine dağılarak, çöp topladı. Şiddetini arttıran yağış ve çamura dönüşen araziye rağmen katılımcılar yaklaşık 1 saat boyunca ormanda çöp topladı.

"Benim Ormanım" isimli etkinlikte, 1 saat içerisinde cam şişe, plastik, naylon ve kağıtlardan oluşan yaklaşık 25 poşet çöp toplandı. Toplama işlemi sonunda hatıra fotoğrafı çekilirken, etkinlikte katılımcılara pide, ayran ve çay ikramı da yapıldı.

Etkinliğe Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Araz, Bartın Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, daire müdürleri, polis müdürleri, askeri erkan, lise ve üniversite öğrencileri ile köylüler katıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı