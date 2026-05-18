Haberler

Yağmur çamur demeden ormanda çöp topladılar

Yağmur çamur demeden ormanda çöp topladılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Akçalı köyünde düzenlenen 'Orman Benim' etkinliğinde, il protokolü ve gençler yağmur ve çamura aldırmadan ormandaki çöpleri topladı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte 25 poşet çöp toplandı.

Bartın'da gerçekleştirilen "Orman Benim" etkinliğinde il protokolü ve gençler, yağan yağmura ve alandaki çamura rağmen ormandaki çöpleri topladı.

Bartın'ın Akçalı köyündeki Menci Ormanlarında "Benim Ormanım" isimli etkinlik düzenlendi. Etkinlik öncesinde başlayan yağmura rağmen protokol ve beraberindeki katılımcılara ayakkabı için poşet, yağmurluk, şapka, eldiven ve çöp poşeti dağıtıldı. Ayakkabıların üzerine poşetleri, yağmurluk ve eldivenlerini giyen katılımcılar orman arazisine dağılarak, çöp topladı. Şiddetini arttıran yağış ve çamura dönüşen araziye rağmen katılımcılar yaklaşık 1 saat boyunca ormanda çöp topladı.

"Benim Ormanım" isimli etkinlikte, 1 saat içerisinde cam şişe, plastik, naylon ve kağıtlardan oluşan yaklaşık 25 poşet çöp toplandı. Toplama işlemi sonunda hatıra fotoğrafı çekilirken, etkinlikte katılımcılara pide, ayran ve çay ikramı da yapıldı.

Etkinliğe Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Araz, Bartın Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, daire müdürleri, polis müdürleri, askeri erkan, lise ve üniversite öğrencileri ile köylüler katıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim

Cenazede TikTok çekmişti! Özür beklerken tepki çekecek yeni açıklama
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti

Eğlenceniz batsın! Genç kız saniyeler içinde hayatını kaybetti
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu

Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi

Aralarında vatandaşlarımız da var! Türkiye'den saldırıya sert tepki