Bakan Yumaklı’dan şiddetli rüzgar uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Meteorolojik verilere göre; bu hafta başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere birçok ilimizde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre; bu hafta, başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere birçok ilimizde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Şiddetli rüzgar, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geliyor. Bu nedenle, özellikle önümüzdeki günlerde azami hassasiyet gösterelim. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım; bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir" ifadelerini kullandı.

"Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım"

Bakan Yumaklı, hiçbir teknolojik imkanın vatandaşların göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olamayacağını belirttiği paylaşımında, "Bakanlık olarak; 14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı