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Bakan Yumaklı: "Antalya, Kocaeli, ve Balıkesir’deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı"

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya, Kocaeli ve Balıkesir’de meydana gelen orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya, Kocaeli ve Balıkesir'de meydana gelen orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya, Kocaeli ve Balıkesir'de çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını, İzmir'in Buca ilçesindeki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil vatan için tek bir alev kalmayana kadar sahadayız. Orman kahramanlarımız, hava ve kara unsurlarımızla birlikte yangınlara karşı aralıksız mücadele ediyor. Bu kapsamda bugün başlayan; Antalya'nın Alanya Tepe Mahallesi'ndeki, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi ve Balıkesir'in Marmamara Adası'ndaki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Dünden bu yana mücadele ettiğimiz Aydın'ın Çine ilçesi ve Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki yangınları da tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Yeşil vatan hepimizin. Lütfen; Dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verelim. Bir kıvılcım, bir ormanı yok edebilir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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