Bakan Kurum'dan depremzede Yusuf ve dedesine ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde ailesinde 9 kişiyi kaybeden ve vefat eden kızı Berrin Güzeldemirci'den geriye kalan 40 günlük torunu Yusuf Berk'i tek başına büyüten 65 yaşındaki Adıyamanlı Abdullah Çelik'in evine misafir oldu. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Bakan Kurum'un "Sen Yusuf'a sahip çıkıyorsun ya Allah razı olsun senden" diyerek teşekkür ettiği dede Çelik'in "Siz de devlete sahip çıkıyorsunuz; ben bir Yusuf'a sahip çıkmışım çok mu ki?" sözleri yüreklere dokundu.

Adıyamanlı Abdullah Çelik, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde babası Abdurrahman Çelik, kızı Berrin Güzeldemirci, torunu Nilsu Güzeldemirci, diğer kızının çocukları Muhammed, Elif ve Berat Karataş, bir diğer kızı Merve Çelik, gelini Melahat Çelik ve yeğeni İsmail Çelik'i kaybetti. Çelik'in tek tesellisi o zaman 40 günlük olan ve yıkılan binanın enkazında beşiği içinde uyurken bulunan torunu Yusuf Berk oldu. Çelik'in kimseden destek almadan büyüttüğü torunu Yusuf Berk Güzeldemirci şimdi 3,5 yaşında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman İndere'de inşa edilen evlerinde dede-torun birlikte yaşıyor.

"Devletim Yusuf gibilerine çok bakıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman programı kapsamında dede-torunun evlerine konuk oldu. Ziyarette Bakan Kurum, Yusuf Berk ile oyun oynadı, getirdiği hediyeleri birlikte açtı. Dede Çelik ile sohbet eden Bakan Kurum, "Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayırlı olsun dilekleri var. Sizler zor günler geçirdiniz. Allah razı olsun senden; Yusuf'a sahip çıktın. En azından baba sevgisini senden aldı. İyi ki dedesi var iyi ki devleti var" dedi. Abdurrahman Çelik ise "Sizlerin sayesinde; Allah devlete zeval vermesin. Devletim Yusuf gibilerine çok bakıyor. Devlet güçlü oldu mu her şey olur" yanıtı verdi.

"Ben bir Yusuf'a sahip çıkmışım çok mu?"

Bakan Kurum'un "Sen Yusuf'a sahip çıkıyorsun ya Allah razı olsun senden" sözlerine karşılık dede Çelik'in "Siz de devlete sahip çıkıyorsunuz. Ben bir Yusuf'a sahip çıkmışım çok mu ki?" cevabı ziyarette duygu dolu anlar yaşattı. Devletin tüm imkanlarının daima vatandaşın yanında olacağına dile getiren Bakan Kurum, "Siz huzurlu olun mutlu olun. Yusuflarımız yeniden gülsün. Çocuklarımız şimdi parklarda neşeyle oynuyor hamdolsun. Bu bizim için şereflerin en büyüğü. Abdullah abi Yusuf'a babalık yapıyor, analık yapıyor. Zor günler yaşadık. Birbirimize destek olacağız, hep birlikte üstesinden geleceğiz. İnşallah rabbim cennetinde buluşturacak sizleri. Allah sabır versin" sözleriyle aileyi teselli etti.

"Bu evler yapılınca biz bir teselli aldık"

Bakan Kurum Adıyaman'da tamamlanan inşa seferberliği ile ilgili de "Bir söz verdik; dedik ki 'Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldıracağız, eskisinden daha güzel, temiz daha yeşil olacak'. Bugün hamdolsun bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Dede Çelik ise "Bu evler yapılınca, devlet bize sahip çıkınca biz bir teselli aldık" dedi.

Bakan Kurum, Adıyaman programı kapsamında yenilenen şehir meydanını da dolaştı esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı