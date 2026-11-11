Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Çiftçi, COP31'de Antalya'da 58 bin personelle güvenlik tedbiri alındığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Çiftçi, COP31'de Antalya'da 58 bin personelle güvenlik tedbiri alındığını açıkladı Haber Videosunu İzle
Bakan Çiftçi, COP31'de Antalya'da 58 bin personelle güvenlik tedbiri alındığını açıkladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenen COP31 için toplam 58 bin personelle güvenlik tedbiri alındığını açıkladı. Çiftçi, Emniyet ve Jandarmanın karada 26 bin personelle hizmet verdiğini, AFAD'ın bin personelle görev yapacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31 Zirvesi hakkında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız şu anda karada 26 bin personelle hizmet veriyorlar" dedi.

Bakan Çiftçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında alınan güvenlik önemlerin ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, "Malumlarınız olduğu üzere Antalya'mızda COP31 zirvesi 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak COP31 zirvesinin güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Arkadaşlarımız ile beraber planlamalarımızı yapmış bulunmaktayız. Antalya'yı merkez almakla beraber Antalya'ya yakın illeri birinci kuşak onları çevreleyen illeri ikinci kuşak sınırlarımızı ve liman illerimizi üçüncü kuşak olarak belirledik. Bunların hepsinde toplamda 58 bin personellimizle görev yapıyor. Antalya merkezde ve kuşak illerde. Biz daha öncesinde de NATO zirvesinde ev sahipliği yapmıştık. Burada da İçişleri Bakanlığı olarak zirvenin sorunsuz geçmesi için tüm güvenlik tedbirlerini sorunsuz şekilde almıştık. Sorunsuz bir şekilde de NATO zirvesini atlatmıştık. Şimdi Antalya'da da benzer tedbirleri aldık. Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız şu anda karada 26 bin personelle hizmet veriyorlar. AFAD Başkanlığımız yine bin personelle sürecin başından itibaren Antalya'da görev yapacak. İnşallah ülkemiz bu COP31 zirvesine de başarılı bir şekilde ülkemizin şanına yaraşır bir şekilde tamamlamış olacağız" dedi.

"İklim değişikliğinin bir güvenlik sorunu olabileceğini biliyoruz"

İklim değişikleri hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "Normalde iklim değişikliğinin bir çevresel sorun olarak değerlendirilebilir. ancak biz iklim değişikliğinin bir güvenlik sorunu olabileceğini biliyoruz. Tedbirlerimiz de buna göre alıyoruz. Bir ayda, bir senede yağacak olan yağmur miktarı bir günde düştüğünde, biliyorsunuz aşırı yağışlar sel felaketine, bazen heyelanlara sebebiyet verebiliyor. ve bu bir güvenlik problemine dönüşebiliyor. Onun için mesela kuraklığın arttığı yıllarda bunun göçü tetiklediğini biliyoruz yine. Aşırı yağışların sel ve heyelana sebebiyet verebildiğini düşünüyoruz. Bunların hepsi her ne kadar birer çevre problemi gibi görünse de ilerleyen aşamalarda kamu düzenini tehdit eden birer probleme dönüşebilir. Dolayısıyla biz iklim değişikliğini de bir güvenlik problemi, güvenlik açığı, hatta risk çarpanı olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor

Hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü

Eşini 5 yerinden bıçakladı, cezaevinde öldü
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı12

Skandal görüntü güvenlik kamerasına takıldı
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj

Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den Erdoğan'a dikkat çeken mesaj
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti

Arda için söyledikleri olay oldu!

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti

Fotoğraf bu sabah çekildi!

Letonya ve Litvanya sınırında alarm! NATO savaş uçakları havalandı

2 ülkede hareketli saatler! NATO savaş uçakları havalandı
Serdal Adalı'dan Talisca'yı bekleyenlere kötü haber

Geri mi dönüyor? Milyonların beklediği haber geldi
İspanya'da 14 yıl sonra ilk genel grev! Kira ve maaş isyanında Madrid'de polis biber gazıyla müdahale etti

Kira isyanı ülkeyi durdurdu! Polis biber gazıyla müdahale etti
Diyarbakır'da Fırat Nehri'ne alabalık ve somon yerleşti! Çiftliklerden kaçan balıklar tezgahlarda

Çiftlikten kaçıp Fırat'a yerleştiler! Ağlardan somon çıkıyor
1600 yıllık mezardan çıkan bebek iskeleti şaşırttı! Tek gözü var

Antik mezardan çıkan bebek iskeleti şaşırttı! Tek gözü var
CHP'li Öztürkmen'den fon krizi iddiası: AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kaldı

Bomba iddia! AK Parti çalışanlarının maaşları da fonda kalmış