Bahçesaray Kaymakamlığı, Van-Bahçesaray yolunu kar ve tipi nedeniyle kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Van-Bahçesaray kara yolunun 11 ile 40. kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi olmadığından tüm araç trafiğine kapatıldı. Bahçesaray Kaymakamlığı, yolun saat 14.30 itibarıyla geçici olarak ulaşıma kapatıldığını açıkladı.
Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı.
Van-Bahçesaray kara yolu güzergahında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçesaray Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray yolu, 11 ile 40. kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi olmadığından geçici olarak saat 14.30 itibariyle tüm araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı