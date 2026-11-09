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BAE'nin Khor Fakkan kentinde petrol sızıntısı nedeniyle Al Luluyah Plajı kapatıldı

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BAE'nin Khor Fakkan kentinde kıyı şeridinde petrol sızıntısı tespit edilmesinin ardından Al Luluyah Plajı kapatıldı. Sızıntının nedeni açıklanmazken, içme suyunun büyük bölümünü deniz suyu arıtma tesislerinden karşılayan BAE'de kıyı kirliliği içme suyu krizi riski taşıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Khor Fakkan kentinde kıyı şeridinde petrol sızıntısı tespit edilmesinin ardından bir plaj kapatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) petrol sızıntısı alarmı verildi. Khor Fakkan kentinde kıyı şeridinde petrol sızıntısı tespit edilmesinin ardından Al Luluyah Plajı kapatıldı. Petrol sızıntısının neden kaynaklandığına dair açıklama ise yapılmadı.

BAE, açık denizdeki tanker gemilerinden sızan petrolün yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında son haftalarda çok sayıda plajı kapattı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada Khor Fakkan'ın yaklaşık 18 deniz mili doğusunda Umman Körfezi'nde bir yük gemisinin saldırıya uğradığını bildirmiş, çevresel etkilerin henüz bilinmediğini belirtmişti. Bölgedeki plajın kapatılmasının söz konusu olayla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

BAE, içme suyunun büyük bölümünü karşılamak için deniz suyu arıtma tesislerini kullanıyor. Bu nedenle kıyı bölgelerinde meydana gelebilecek herhangi bir kirlilik içme suyu konusunda krize neden olabilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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