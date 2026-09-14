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Ayvacık Barajı’nda toplu balık ölümleri

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Barajı’nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Barajı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ayvacık ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Ayvacık Barajı'nda henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Yapılan saha incelemelerinde, balık ölümlerinin tek bir noktada yoğunlaşmadığı, baraj gölünün birden fazla bölgesinde tespit edildiği ayrıca baraj suyundan ve balık ölülerinden numune alındığı ifade edildi. Kıyılara vuran yüzlerce balığın iri yapıda olduğu görüldü.

Ayvacık barajındaki balık ölümlerinin sebebi su ve balıklardan alınan numunelerin incelenmesinden sonra ortaya çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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