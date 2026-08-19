Haberler

Ayı Ailesi Restoran Bahçesinde Oynadı

Ayı Ailesi Restoran Bahçesinde Oynadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı’nda gece bir restoranın bahçesine gelen ayı ailesinin sevimli halleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda gece bir restoranın bahçesine gelen ayı ailesinin sevimli halleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Soğuksu Milli Parkı, başta ayı, kurt, tilki, kara akbaba olmak üzere birçok yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Milli park, gündüzleri Ankaralılar tarafından yürüyüş ve piknik alanı olarak yoğun ilgi görüyor. Gece ise yabani hayvanlar restoranların bulunduğu bölgelere kadar iniyor. Parkın ev sahiplerinden ayı ailesinin yavrularının bir restoranın bahçesinde yastıklarla ve salıncakla oynamaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın Asensio hamlesi olay oldu

"Fener taraftarıyla başa çıkılmaz" dedirten olay
Maç sonucu rezil görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
Türk S-400'leriyle ilgili yeni iddia: Rusya engel olmayacak

Türkiye’nin dört gözle beklediği gelişme! Rusya’dan yeşil ışık geldi
Kamerun'da altın madeni çöktü: Onlarca ölü

Altın madeni çöktü: Onlarca madenci hayatını kaybetti
Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı 'Hz. İsa' rüyası akıl alır gibi değil

Eşinin anlattığı "Hz. İsa" rüyası akıl alır gibi değil
Kaymakamlıkta etrafa açan açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Sevgilisini darbettiği gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven’den yıllar sonra gelen itiraf

Sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf