Ayı avluya girdi, vatandaş araçta mahsur kaldı: Sarıkamış’ta 'kim önce çıkacak' bekleyişi

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KARS (İHA) Sarıkamış'ta bir evin avlusuna giren bozayı, geceyi adeta ziyaretçi gibi geçirdi. Avluda bulduğu yiyeceklerle karnını doyuran ayı uzun süre çevrede dolaşırken, eve gelen vatandaş ise aracından çıkamadı. Ayının avludan ayrılmasını bekleyen vatandaşın yaşadığı ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğal yaşam alanlarından yerleşim yerlerine kadar inen bozayılar, vatandaşlara zaman zaman şaşkınlık ve tedirginliği bir arada yaşatıyor. İlçede bu kez bir bozayı, bir evin avlusuna kadar girerek adeta gece mesaisine çıktı.

Avluya giren iri cüsseli bozayı, çevrede bir süre yiyecek aradı. Bulduğu yiyeceklerle karnını doyuran ayı, daha sonra avluda dolaşmaya devam etti. Ayının rahat tavırları dikkat çekerken, olayın diğer kahramanı ise evine gelen vatandaş oldu.

"Ayı avluda, vatandaş direksiyon başında"

Evine gelen vatandaş, avluda bozayıyı görünce ne içeri girebildi ne de aracından çıkabildi. Ayıyla karşı karşıya gelme riskini göze almayan vatandaş, aracının içerisinde bekleyerek bozayının avludan çıkmasını bekledi.

Böylece ortaya ilginç bir "bekleme" tablosu çıktı. Ayı avluda yemeğini yerken, vatandaş direksiyon başında bekledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde bozayının avluda yiyecek aradığı, bulduklarını yiyerek karnını doyurduğu ve bir süre daha çevrede dolaştığı görülüyor. Vatandaşın ise güvenliğini riske atmamak için aracından çıkmadığı anlar dikkat çekiyor.

Sarıkamış'ta zaman zaman mahalle aralarında ve evlerin çevresinde görülen bozayılar, özellikle yiyecek bulmak amacıyla yerleşim alanlarına yaklaşıyor. Ancak bu kez ayının bir evin avlusuna kadar girmesi, yaşanan olayı daha da ilginç hale getirdi. Karnını doyuran ayı daha sonra yoluna devam etti, vatandaş ise "misafir" gidene kadar aracında bekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı