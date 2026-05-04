Aydınlı doğaseverler, Kaptan Cousteau'nun 'Yeryüzündeki Cennet' dediği Gökova'da yürüdü

Haftasonu rotasını Kaptan Cousteau'nun "Yeryüzünde cennet" dediği Gökova'ya Aydınlı doğaseverler, rehber eşliğinde bölgeyi adeta yeniden keşfederken, Akdeniz'in eşsiz bitki örtüsünü hayranlıkla izledi.

Aydın'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) her hafta düzenledikleri gezi turlarının bu haftaki durağı Muğla'nın Gökova ilçesi oldu. Doğaseverlerin ilk durağı Kıran Dağları olurken, Akdeniz'in eşsiz bitki örtüsünü tüm canlılığıyla izledi.

Her zaman olduğu gibi doğa ve kültür gezilerinin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, gezi ile ilgili bilgi vererek "Kaptan Cousteau'nun yıllar önce Gökova'ya geldiğinde söylediği ifade edilen, 'Yeryüzünde cenneti görmek istiyorsanız Gökova'yı görün' sözündeki bu cenneti bir kez daha görmek için, bu haftaki etkinliğimizde Gökova'ya gittik. Ülkemizin birçok yerinde yağmur, kar, fırtına ve soğuk hüküm sürerken, biz adeta doğanın bize armağan ettiği bir günde, Gökova'nın eşsiz güzelliğinde güneşle buluştuk. Baharın tüm renklerini, kokusunu ve sessizliğini içimize çekerek yürüdük. Şelalenin coşkuyla akan sularının sesini duyamadık belki ama yağışlı geçen kışın ardından Akdeniz'in eşsiz bitki örtüsü tüm canlılığıyla karşımızdaydı. Doğa, bir yandan kaybettirirken bir yandan da tüm güzelliğiyle direnmeye devam ediyordu. Alatepe-Kocadağ zirvesine ulaştığımızda, Gökova Körfezi tüm görkemiyle önümüzde uzanıyordu. Deveboynu gibi kıvrılan Datça Yarımadası, Karaca Adası, Longöz, Değirmenbükü, Yedi Adalar, İngiliz Limanı ve Tuzla'nın dantel gibi işlenmiş kıyılarını, hepsine yukarıdan bakarken, doğanın büyüklüğü karşısında bir kez daha hayran kaldık. Kocaçay'ın taşıdığı alüvyonlarla oluşan Ören'in verimli topraklarını, yapılaşmaya rağmen hala direnen o yeşil dokuyu kuşbakışı izlerken, korunabildiği kadar korunmuş her alanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettik. Adını mitolojide çömlekçilik sanatının kurucusu sayılan Keramos'tan alan bu kadim coğrafyada, rehberimiz Ayda Su Pusar'ın anlatımlarıyla geçmişin izlerini de dinledik. Gördük ki, doğa bize her zaman cömert. Ama biz onu koruyabildiğimiz sürece" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı