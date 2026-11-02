Aydın'da sağanak akşam saatlerine kadar kuvvetli olacak, sel ve su baskınına dikkat

Aydın'da sağanak akşam saatlerine kadar kuvvetli olacak, sel ve su baskınına dikkatGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Aydın'da süren sağanak yağışların pazartesi akşam saatlerine kadar merkez çevreleri ile batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Aydın'da bugün akşam saatlerine kadar görüleceği tahmin edilen yerel sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın'da halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (pazartesi) akşam saatlerine kadar Aydın merkez çevreleri (Efeler, Köşk, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine) ile batısında (Kuşadası,
Söke, Didim, Germencik ) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.