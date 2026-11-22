Aydın'da yeni haftayla birlikte sağanak yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre, pazartesi günü kent genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 22 Kasım tarihli hava tahmin raporunda, Aydın'ın önümüzdeki günlerdeki hava durumu paylaşıldı. Rapora göre, 23 Kasım Pazartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu olması, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor. Günün en düşük sıcaklığının 11, en yüksek sıcaklığının ise 22 derece olması bekleniyor. 24 Kasım Salı günü ise parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı, özellikle iç kesimlerde günün ilk saatlerinde yerel sağanak yağış görülebileceği bildirildi. Salı günü hava sıcaklığının 13 ila 21 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Haftanın devamında yağışlı havanın etkisini kaybetmesi beklenirken, 25 Kasım Çarşamba günü az bulutlu, 26 Kasım Perşembe günü ise parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Çarşamba ve perşembe günlerinde en düşük sıcaklığın 8, en yüksek sıcaklığın 17 derece olması bekleniyor.

Öte yandan Aydın'da bugün (22 Kasım Pazar) havanın günün ilk saatlerinde az bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde sıcaklığın en yüksek 22 dereceye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı