Aydın'da kınalı keklikler doğaya salındı, av yasaklarına uyum istendi

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla il genelindeki uygun yaşam alanlarına kınalı keklik saldı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, il genelinde belirlenen uygun yaşam alanlarına kınalı keklik salımı gerçekleştirildi. Yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını hedefleyen çalışmalar kapsamında ekiplerin sahadaki denetimlerine de aralıksız devam ettiği belirtildi. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaban hayatının korunması için vatandaşlara av yasaklarına uyma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı