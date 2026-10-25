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Aydın'da kınalı keklikler doğaya salındı, av yasaklarına uyum istendi

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Aydın'da kınalı keklikler doğaya salındı, av yasaklarına uyum istendi Haber Videosunu İzle
Aydın'da kınalı keklikler doğaya salındı, av yasaklarına uyum istendi
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Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatını desteklemek ve biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla il genelindeki uygun yaşam alanlarına kınalı keklik saldı. Kurum, yaban hayatının korunması için vatandaşlara av yasaklarına uyma çağrısı yaptı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla il genelindeki uygun yaşam alanlarına kınalı keklik saldı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, il genelinde belirlenen uygun yaşam alanlarına kınalı keklik salımı gerçekleştirildi. Yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını hedefleyen çalışmalar kapsamında ekiplerin sahadaki denetimlerine de aralıksız devam ettiği belirtildi. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaban hayatının korunması için vatandaşlara av yasaklarına uyma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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