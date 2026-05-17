Meteoroloji'den Aydın'a gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji verilerine göre Aydın'da 17 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji verilerine göre 17 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde çok bulutlu havanın hakim olacağı Aydın'da, 09.00-18.00 saatleri arasında gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının gün içerisinde en yüksek 26 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, akşam saatlerinde sıcaklığın 17 dereceye kadar düşeceği bildirildi. Özellikle öğle saatlerinde batı yönünden esecek rüzgarın saatte 25 ila 40 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre ise Aydın'da pazartesi ve salı günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Çarşamba ve perşembe günlerinde ise kent genelinde yeniden gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. - AYDIN