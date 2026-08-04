Van'da Ay ve Satürn Görsel Şölen Sundu

Van semalarında gece saatlerinde oluşan gökyüzü manzarası, unutulmaz anlar yaşattı.

Tarihi dokusu ve eşsiz doğasıyla bilinen Van, dün gece astronomi ve fotoğraf meraklılarını büyüleyen özel bir gök olayına sahne oldu. Dünya'nın tek uydusu Ay ile Güneş Sistemi'nin büyüleyici halkalara sahip gezegeni Satürn, gökyüzünde aynı açıda buluştu. Gece boyunca zaman zaman etkisini artıran bulutlu havaya rağmen gökyüzünü takip etmekten vazgeçmeyen fotoğraf tutkunları ve gözlemciler, eşsiz manzarayı izleme fırsatı buldu. Rüzgarın etkisiyle hareket eden bulutların arasından zaman zaman sıyrılarak beliren Ay ve Satürn, görsel bir şölen sundu. Küçülen 'Şişkin Ay'ın zarafeti ile Satürn'ün parlaklığı muazzam bir kompozisyon oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı