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Artvin Şavşat'ta ağaç zirvesinde av arayan yılan kartalı görüntülendi

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Artvin Şavşat'ta ağaç zirvesinde av arayan yılan kartalı görüntülendi Haber Videosunu İzle
Artvin Şavşat'ta ağaç zirvesinde av arayan yılan kartalı görüntülendi
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Artvin'in Şavşat ilçesinde bir ağacın zirvesine konan yılan kartalı, çevresini gözleyerek av ararken Doğa Koruma ve Milli Parklar personelince görüntülendi. Kayıtta ağacın en uç dalındaki yırtıcı kuşun başını farklı yönlere çevirerek çevresini dikkatle izlediği görülüyor.

Artvin'de ağacın en uç noktasına konan yılan kartalı, çevresini gözleyerek av ararken görüntülendi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir ağacın en uç noktasına konarak av arayan yılan kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Şerafettin Altunsoy tarafından kaydedildi.

Şavşat'ta doğal yaşamı yansıtan görüntülere bu kez yılan kartalı yansıdı. Bir ağacın zirvesine konan yırtıcı kuş, bulunduğu noktadan çevresini gözleyerek av aradı.

Altunsoy'un kaydettiği görüntülerde, ağacın en uç dalında duran yılan kartalının başını farklı yönlere çevirerek çevresini dikkatle izlediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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