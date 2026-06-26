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Artvin'de yılanın balık avı kamerada

Artvin'de yılanın balık avı kamerada
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Artvin'de dere kenarında avlanan bir yılanın yakaladığı balığı yuttuğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Artvin'de dere kenarında avlanan bir yılanın yakaladığı balığı yuttuğu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Artvin'de dere kenarında avlanan bir yılanın yakaladığı balığı yutma anı ilginç görüntülere sahne oldu. Doğanın olağan döngüsünü yansıtan anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte dere kenarında gezen vatandaşlar, suda avlanan bir yılanın balık yakaladığını fark etti. Bir süre balığı çenesiyle kavrayan yılan, daha sonra avını tek parça halinde yutmaya başladı.

Vatandaşlar, yılanın balığı yutma mücadelesini cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntülerde yılanın yakaladığı balığı yavaş yavaş ağzına alarak tamamen yuttuğu görülüyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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