Artvin'de sağanak taşkınlara neden oldu

Artvin'in Borçka ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun yağış sonrası dereler taştı, bazı köy yollarında heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Artvin'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Borçka ilçesine bağlı köylerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle dereler taştı, bazı noktalarda heyelan meydana geldi, köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yoğun yağışların ardından Borçka ilçesine bağlı Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Fındıklı ve Başköy köylerinde taşkın ve heyelanlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, dere yataklarının taşmasıyla birlikte yol güzergahlarında hasar meydana geldi.

Karşıköy köyü Sanisle Mahallesi'nde menfezin kapanması sonucu dere suyu yol üzerinden akarken, ekipler bölgede aralıksız çalışma başlattı. Taşkının etkili olduğu noktada iş makineleriyle suyun tahliyesi ve yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için müdahale sürüyor.

Borçka Şantiye Şefliği'ne bağlı ekipler, yağışların ardından 12 personel ile 6 iş makinesi ve araç desteğiyle sahaya sevk edildi. Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak ve muhtemel riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ARTVİN

