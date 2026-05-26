Haberler

Artvin'de sağanak taşkınlara neden oldu

Artvin'de sağanak taşkınlara neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun yağış sonrası dereler taştı, heyelan nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksadı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Artvin'in Borçka ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun yağış sonrası dereler taştı, bazı köy yollarında heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Artvin'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Borçka ilçesine bağlı köylerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle dereler taştı, bazı noktalarda heyelan meydana geldi, köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yoğun yağışların ardından Borçka ilçesine bağlı Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Fındıklı ve Başköy köylerinde taşkın ve heyelanlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, dere yataklarının taşmasıyla birlikte yol güzergahlarında hasar meydana geldi.

Karşıköy köyü Sanisle Mahallesi'nde menfezin kapanması sonucu dere suyu yol üzerinden akarken, ekipler bölgede aralıksız çalışma başlattı. Taşkının etkili olduğu noktada iş makineleriyle suyun tahliyesi ve yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için müdahale sürüyor.

Borçka Şantiye Şefliği'ne bağlı ekipler, yağışların ardından 12 personel ile 6 iş makinesi ve araç desteğiyle sahaya sevk edildi. Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak ve muhtemel riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti

Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var

5 gün önce evden ayrıldı, haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti