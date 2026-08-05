Arılı Kovan Destekleri için Denetimler Sürüyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, arılı kovan desteği çerçevesinde il genelinde arılı kovan tespit ve güncelleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması, Arıcılık Kayıt Sistemi'nin (AKS) güncelliğinin korunması, arı sağlığının desteklenmesi ve destekleme ödemelerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin teknik ekipleri arıcılık işletmelerinde yerinde denetimler yapıyor.

Denetimlerde arılı kovanlar tek tek tespit edilerek kovan sayıları ve işletme bilgileri kontrol ediliyor. Ayrıca Arıcılık Kayıt Sistemi'ndeki kayıtlar güncellenirken, arılı kovan desteğine esas bilgi ve belgelerin uygunluğu da titizlikle inceleniyor.

Yürütülen çalışmalarla Arıcılık Kayıt Sistemi'nin güncelliğinin korunması, arı hastalık ve zararlılarına karşı yürütülen mücadele çalışmalarının etkinliğinin artırılması, hayvan hareketlerinin izlenebilirliğinin güçlendirilmesi ve arılı kovan destekleme ödemelerinin doğru, güvenilir ve güncel kayıtlar üzerinden yapılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı