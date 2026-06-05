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4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesinde tünel çalışmaları aralıksız devam ediyor

4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesinde tünel çalışmaları aralıksız devam ediyor
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Artvin'in Arhavi ilçesinde Aralık 2024'te 4 kişinin öldüğü heyelanın ardından Karadeniz Sahil Yolu'nda başlatılan 780 metrelik çift yönlü açık tünel inşaatı aralıksız devam ediyor. Vali Ergün, çalışmaların planlandığı gibi ilerlediğini belirtti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 2024 yılı Aralık ayında 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda başlatılan 780 metrelik açık tünel çalışması aralıksız sürüyor.

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde 8 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen ve 4 vatandaşın yaşamını yitirdiği heyelan sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bölgede sürdürülen çalışmalar kapsamında, heyelan sonucu yol güzergahına düşen toprak ve kaya kütlesinin büyük bölümü kaldırılırken, ulaşımın daha güvenli ve kalıcı şekilde sağlanabilmesi amacıyla yapımına başlanan çift yönlü açık tünel çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Ergün, "8 Aralık 2024 tarihinde Arhavi ilçemiz Kıyıcık mevkiinde meydana gelen ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği heyelanın ardından bölgede güvenli ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından önemli bir çalışma yürütülmektedir. Heyelan sonucu yol güzergahına düşen toprak ve kaya kütlesinin büyük bölümü kaldırılmış olup, kalıcı çözüm amacıyla 780 metre uzunluğunda çift yönlü açık tünel inşa edilmektedir. Şubat ayında başlanan çalışmalar, yağışlı günler dışında üç vardiya halinde ve 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir. Tünelin tamamlanmasının ardından yamaçta gerçekleştirilecek tahkimat çalışmalarıyla birlikte güzergah çok daha güvenli hale getirilecektir. Çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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