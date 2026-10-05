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Ardahan Posof'ta Ilgar Dağı'nda kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

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Ardahan Posof'ta Ilgar Dağı'nda kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
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Ardahan'ın Posof ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ilgar Dağı'nı beyaza bürüdü. Ilgar Dağı Geçidi'nde görüş mesafesi azalınca sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ilgar Dağı'nı beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kış şartları yeniden kendini gösterirken, zaman zaman etkisini artıran tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Yaklaşık 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağının etekleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Ilgar Dağı Geçidi'nde etkili olan olumsuz hava şartları, görüş mesafesinin azalmasına ve ulaşımın güçleşmesine neden oldu.

Tipi görüş mesafesini düşürdü

Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte kar yağışının tipiye dönüşmesi, sürücülerin ilerlemekte zorlanmasına yol açtı. Yol güzergahında zaman zaman görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler hızlarını azaltarak ilerlemek zorunda kaldı.

Ilgar Dağı, yüksek rakımı ve sert hava şartları nedeniyle özellikle sonbahar ve kış aylarında sürücüler açısından zorlu geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Kar yağışı ve buzlanmanın yanı sıra tipi de ulaşım güvenliğini olumsuz etkileyebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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