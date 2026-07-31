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Ardahan’da yoğun sis ulaşımı aksattı

Ardahan’da yoğun sis ulaşımı aksattı
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Ardahan-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı geçidinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ardahan-Posof- Damal kara yolunun Ilgar Dağı geçidinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da bir süredir etkili olan sis, özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Ardahan- Posof kara yolu üzerindeki 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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