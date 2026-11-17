Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ardahan'da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini iyice hissettirdi. Düşen sıcaklıkların ardından bitkilerin, ağaçların ve çimenlerin üzerinde kırağı oluşurken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kasım ayının ortalarında etkisini artıran soğuk hava, özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde kendisini gösterdi. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte açık alanlarda bulunan bitkilerin yaprakları, çiçekler ve çimenler ince bir buz tabakasıyla kaplandı.

Yaprakların üzerinde oluşan buz kristalleri, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Kırağıyla kaplanan bitkiler, sonbaharın son günlerinde kış mevsiminin yaklaştığını gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı