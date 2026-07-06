Yağmur sonrası meralar mantarla doldu

Ardahan'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından her yerden adeta doğal mantar fışkırdı. Toprağın yeterince nemlenmesiyle birlikte birçok bölgede farklı mantar türleri gün yüzüne çıkarken, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde mantar toplamak için meralara yöneldi.

Özellikle doğal olarak yetişen mantar, hem doğa tutkunlarının hem de bölge halkının ilgisini çekti. Yağışların ardından oluşan uygun hava şartları sayesinde meralar adeta mantar tarlasına dönüşürken, ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

Uzmanlar ise doğadan toplanan mantarların bilinçsiz şekilde tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, türünden emin olunmayan mantarların kesinlikle yenmemesi konusunda uyarıda bulundu. Zehirli mantarların yenilebilir türlerle karıştırılabileceğine dikkat çeken uzmanlar, sağlık sorunlarının önüne geçmek için dikkatli olunmasını istedi

Yağışlarla birlikte doğanın yeniden canlandığını belirten vatandaşlar, hem temiz havanın hem de mantar toplamanın keyfini yaşadıklarını söyledi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı