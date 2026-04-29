Ardahan'da Kura Nehri'nin debisi yükseldi

Ardahan'da karların erimesi ve sağanak yağışlarla Kura Nehri'nin debisi yükselirken, vatandaşlar taşkın riskine karşı uyarıldı.

Kaynağını Allahuekber Dağları'ndan alıp Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri, son günlerde görülen yağışlar ve dağlardaki karların erimesi nedeniyle kısmen taştı. Debisi yükselen nehrin taşması sonucu bazı mera alanları suyla kaplandı.

İlkbahar aylarında sıkça görülen bu durum nehir seviyesinde ani yükselişlere neden olurken, çevredeki mera ve tarım arazileri ile yerleşim alanları için de risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, su seviyesindeki artışın önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini belirterek, nehir kenarındaki vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

Yetkililer, taşkın riskine karşı dere yataklarına yaklaşılmaması, hayvanların güvenli alanlara alınması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

İstediği oluyor! Artık rahat rahat tatile gidebilir

Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

Ünlü oyuncunun tatilde kalbi durdu! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk Tedesco'ya verdi veriştirdi

Açtı ağzını yumdu gözünü! Taraftarın sevgilisine demediği kalmadı

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

İstediği oluyor! Artık rahat rahat tatile gidebilir

Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı