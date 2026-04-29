Ardahan'da Kura Nehri'nin debisi yükseldi

Ardahan'da karların erimesi ve sağanak yağışlarla Kura Nehri'nin debisi yükselirken, vatandaşlar taşkın riskine karşı uyarıldı.

Kaynağını Allahuekber Dağları'ndan alıp Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri, son günlerde görülen yağışlar ve dağlardaki karların erimesi nedeniyle kısmen taştı. Debisi yükselen nehrin taşması sonucu bazı mera alanları suyla kaplandı.

İlkbahar aylarında sıkça görülen bu durum nehir seviyesinde ani yükselişlere neden olurken, çevredeki mera ve tarım arazileri ile yerleşim alanları için de risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, su seviyesindeki artışın önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini belirterek, nehir kenarındaki vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

Yetkililer, taşkın riskine karşı dere yataklarına yaklaşılmaması, hayvanların güvenli alanlara alınması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı