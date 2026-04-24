Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Ardahan'da baharın ortasında beklenmedik şekilde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde vatandaşlara sürpriz yaşattı.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran yağışla birlikte şehir beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, bazı bölgelerde tipi şeklinde görülen yağış ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarına erken saatlerde başladı. Nisan ayında yağan kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Meteoroloji yetkilileri ise soğuk havanın ve kar yağışının gün içinde aralıklarla devam edebileceğini bildirdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı