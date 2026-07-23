Sıcaktan bunalan gençler Çıldır Gölü'nde serinliyor

Ardahan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte gençlerin serinlemek için tercih ettiği adreslerden biri Çıldır Gölü oldu.

Doğu Anadolu'nun önemli doğal güzellikleri arasında yer alan göl, yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlara serinleme imkanı sunuyor. Özellikle öğle saatlerinde göle gelen gençler, serin sulara girerek hem sıcak havanın etkisinden kurtuluyor hem de yazın tadını çıkarıyor. Arkadaşlarıyla birlikte gölde yüzüp eğlenceli vakit geçiren gençler, Çıldır Gölü'nün doğal güzelliğinin eşsiz bir atmosfer sunduğunu ifade etti.

Bölgeye gelen ziyaretçiler ise gölün serin sularının yanı sıra çevresindeki doğal manzaranın da ilgi çekici olduğunu belirterek, yaz aylarında Çıldır Gölü'nün hem dinlenmek hem de serinlemek isteyenler için önemli bir alternatif olduğunu söyledi.

Sıcak havanın etkisini sürdürmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde de Çıldır Gölü'ne ilginin artması bekleniyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı