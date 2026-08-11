Ardahan'da Dolu Yağışı Dağları Beyaza Bürüdü
Ardahan'da yaz ortasında etkili olan dolu yağışı, yüksek kesimlerde dağları beyaz bir örtüyle kapladı. Kısa süre içinde yağan dolu, kış manzaralarını aratmayan görüntüler oluştururken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Kısa sürede yağan dolu, dağları beyaza bürürken ortaya adeta kış manzaralarını aratmayan görüntüler çıktı.
Yaz mevsiminin ortasında yaşanan dolu yağışı sonrası, yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtü dikkat çekti. Dolu tanelerinin dağ yamaçlarını kaplamasıyla bölge beyaz bir görünüme kavuştu.
Ortaya çıkan manzara, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı