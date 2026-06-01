Didim Apollon Tapınağı, gece de ziyaret edilebilecek

Aydın'ın Didim ilçesindeki Apollon Tapınağı, 1 Haziran-1 Ekim 2026 tarihleri arasında gece müzeciliği kapsamında ziyarete açılacak. Ören yeri akşam 21.00'e kadar gezilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında, 1 Haziran - 1 Ekim 2026 tarihleri arasında Didim Apollon Tapınağı, gece ziyaretçilerini ağırlayacak. Tarihin eşsiz atmosferini yıldızların altında deneyimlemek isteyen misafirler için ören yeri akşam saatlerinde de ziyaret edilebilecek. Gişe kapanış saati 20.30, Ören yeri kapanış saati 21.00 olarak belirlenirken, ışıklandırılmış tarihi dokusuyla Apollon Tapınağı, ziyaretçilerine unutulmaz bir kültür ve tarih yolculuğu sunacak. - AYDIN

