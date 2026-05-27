Bayramın ilk gününde tatilciler Antalya sahillerine akın etti

Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahiller yerli ve yabancı tatilcilerle doldu. Hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, tatili fırsat bilen vatandaşlar denize girip güneşlendi.

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatille birleşmesiyle turizmin başkenti Antalya'da sahillerde yoğunluk yaşandı. Bayramın birinci gününde kentte hava sıcaklığı 27 dereceyi gösterirken, deniz suyu sıcaklığı da 27 dereceyi buldu. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne sabah saatlerinden itibaren akın etti. Sahile gelenlerin bazıları denize girerek serinlerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

Tatilin ilk gününde gençlerin adreslerinden biri de Varyant girişindeki kayalıklar oldu. Buraya gelen gençler, yüksek kayalıklardan denize atlayarak serinledi.

Denizde SUP (ayakta kürek sörfü) ve parasailing (deniz paraşütü) keyfi

Sahillerde denize girenlerin yanı sıra su sporları yapan tatilciler de yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler SUP yaparak denizin keyfini çıkarırken, bazıları da parasailing ile Antalya sahillerini havadan izleme imkanı buldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı