Antalya'da sağanak yükseklerde kara dönüştü, 3 bin 86 rakımlı Beydağları beyaza büründü

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Antalya'da gece saatlerine kadar etkili olan gök gürültülü ve şiddetli sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 86 rakımlı Beydağları beyaz örtüyle kaplanırken Antalya yeni güne güneşli havayla başladı.

Kentte dün gün boyunca etkili olan ve gece saatlerine kadar devam eden şiddetli sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Beydağları'nın zirveleri karla kaplanırken, ortaya güzel manzaralar çıktı.

Şiddetli yağışın ardından Antalya'da yeni gün güneşli havayla başladı. Kent merkezinde güneş yüzünü gösterirken, yüksek kesimlerdeki beyaz örtü dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı