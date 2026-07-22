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Antalya'da ormanlık alanda yangın

Antalya'da ormanlık alanda yangın
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Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracı ile havadan ve karadan müdahalesi başladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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