Antalya'da nem yüzde 86'lara ulaştı, kentin üzeri nem bulutları ile kaplandı

Turizmin başkenti Antalya'da nem oranının yüzde 86'lara yükselmesiyle 30 derece olan hava sıcaklığı 37 derece olarak hissedilirken, kent merkezi ve Beydağları'nın üzerini nem bulutları kapladı. Bunaltıcı havada sahile akın eden tatilciler, denize girerek serinledi.

Antalya'da hava sıcaklığı Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya ilçelerinde 27 ila 32 derece arasında değişirken, özellikle Konyaaltı ilçesinde nem oranı yüzde 86'ya kadar ulaştı. Oluşan nem bulutları, kenti ve etrafını çevreleyen Beydağları'nın görülmesini zorlaştırdı. Nemden dolayı hissedilen sıcaklık da 37 derecelere kadar çıkınca tatilciler soluğu sahillerde ve ağaç gölgelerinde aldı. Antalya'nın simge isimlerinden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen tatilciler, denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler su sporları yaparken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti.

"Ağustosta ne yapacağız bilmiyorum"

Konyaaltı Sahili'nde denizin keyfini çıkaran Mehmet Durmaz, "Nem çok yüksek, insanı gerçekten zorluyor. Ama Antalyalı olduğumuz için buna biraz alışığız. Yine de bunaltıcı bir hava var. Sahiller bugün oldukça kalabalık. Havalar çok sıcak. Daha temmuzun başındayız, ağustosta ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

"Bugün oldukça hava sıcak ve nemli"

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Alanya'da nem oranı yüzde 62 olarak kaydedildi. Ünlü turizm ilçesindeki tatilciler de plajlara akın etti. Tatil için İstanbul'dan Alanya'ya gelen Melike Sever, "Geçen sene de Alanya'ya gelmiştik. Suyun temizliği ve doğanın güzelliği ile tekrar Alanya'yı tercih ettik. Bugün oldukça hava sıcak ve nemli. Alanya'ya gelmek isteyenler mutlaka Kleopatra Plajı'na uğramalı" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı