Denize düşen beton ağırlıklardan yapay resif oluşturdular

Antalya'da denize düşen beton ağırlıkları bir noktada toplayarak küçük bir yapay resif oluşturduklarını aktaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bölgede biyolojik çeşitliliğin kısa sürede arttığını söyledi. Yapay resiflerin deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluşturduğunu ifade eden Gökoğlu, "Oraya gittiğinizde biyolojik çeşitliliğin bir anda arttığını görüyorsunuz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde öğrencileriyle gerçekleştirdiği dalış faaliyetinin ardından yapay resiflerin deniz ekosistemi açısından önemine dikkat çekti. Dalış yapılan bölgelerde doğal ve yapay resif alanlarının biyolojik çeşitlilik açısından önemli olduğunu belirten Gökoğlu, yapay resiflerin deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluşturduğunu söyledi.

Yapay resiflerin, doğal resiflerin bulunmadığı alanlarda deniz yaşamını desteklemek amacıyla kullanıldığını ifade eden Gökoğlu, özellikle kumlu ve çamurlu bölgelerde bu yapıların tür çeşitliliğine katkı sunduğunu dile getirdi.

"Yapay resifler doğal resiflerin taklididir"

Yapay resiflerin doğal resiflerin taklidi olduğunu belirten Gökoğlu, "Yapay resifler, doğal resiflerin taklididir. İnsan eliyle denizin içerisine bırakılan batmış tekneler ya da insan eliyle yapılmış objeler yapay resif olarak adlandırılıyor. Hemen burada bir boru var. Bu boru da bir nevi yapay resif. Dolayısıyla üzerinde biyolojik çeşitlilik fazla. Bizim dalış noktamız da burası" dedi.

"Beton ağırlıklardan küçük bir yapay resif oluşturduk"

Bölgede denize düşen beton ağırlıkları bir noktada toplayarak küçük bir yapay resif oluşturduklarını anlatan Gökoğlu, bu alanlarda biyolojik çeşitliliğin arttığını gözlemlediklerini söyledi. Gökoğlu, "Buradan düşen beton ağırlıklar var. Biz de onlardan küçük bir yapay resif oluşturduk. Düşen beton ağırlıkları bir noktaya yığdık. Oraya gittiğinizde biyolojik çeşitliliğin bir anda arttığını görüyorsunuz. Yapay resiflerin bu bölge için uygun habitatlara konması gerekiyor" diye konuştu.

"Denizin içinde çöl gibi noktalar var"

Yapay resif uygulamalarının biyolojik çeşitlilik açısından önemli olduğunu belirten Gökoğlu, doğal kayalık yapıların sınırlı olduğu bölgelerde yapay resiflerin deniz yaşamını destekleyebileceğini ifade etti. Gökoğlu, "Yapay resif doğal resiflerin olmadığı yerlere konur. Denizin içerisinde çöl gibi olan, kumlu ve çamurlu noktalar var. Yapay resiflerin buralara yerleştirilmesi gerekiyor" dedi.

"Falezlerden Sıçan Adası'na kadar kayalık alan çok az"

Antalya kıyılarında bazı bölgelerde kayalık alanların sınırlı olduğuna dikkat çeken Gökoğlu, "Falezlerden Konyaaltı'na, oradan limana ve hatta limanın arkasındaki Sıçan Adası'na kadar kayalık alan çok az. Limanın mendirekleri de yapay resif sayılır. Oraya gittiğinizde sadece balık çeşitliliğinin değil, diğer canlı türlerinin de arttığını görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Kıyılarımızda tür çeşitliliği azaldı"

Yapay resiflerin zayıf doğal alanları desteklemek amacıyla yapıldığını belirten Gökoğlu, "Yapay resifler, zayıf olan doğal alanları desteklemek için yapılır. Kıyılarımızda tür çeşitliliği azaldı. Azalan türlerin yerine genellikle Kızıldeniz orijinli türler geliyor. Yapay resifler zorunluluk değildir ancak bölgeyi hem tür çeşitliliği hem de balık çeşitliliği açısından zenginleştirmek için yapılır. Bunlar aynı zamanda balıkçılığı desteklemeye yönelik faaliyetlerdir" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı