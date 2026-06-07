Haberler

Konyaaltı Sahili'nde 56 kilogramlık kuzu balığı şaşkınlığı

Konyaaltı Sahili'nde 56 kilogramlık kuzu balığı şaşkınlığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Konyaaltı Sahili'nde balıkçılar, 1.5 metre boyunda ve 56 kilogram ağırlığında dev bir akya balığı yakaladı. Bu, merkezde şimdiye kadar kaydedilen en büyük akya olarak tarihe geçti.

Antalya'da sabah saatlerinde balık tutmak için açılan balıkçılar, sahile 75 metre mesafede, 56 kilogram ağırlığında ve 1 metre 50 santimetre boyunda dev bir akya (kuzu) balığı yakaladı. Balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, balığın ağırlığını görünce hayretlerini gizleyemedi.

Sportif balıkçılık ile uğraşan Tuğrul Çalışkanlar, sabah saatlerinde balık tutmak için arkadaşlarıyla birlikte Konyaaltı Sahili'ne açıldı. Kıyıya yaklaşık 75 metre mesafede oltalarını denize atarak beklemeye başlayan Çalışkanlar ve arkadaşlarının oltasında bir süre sonra bir hareketlenme oldu. Oltasına takılan balığı çekmeye başlayan Çalışkanlar, bir süre sonra karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı. Halk arasında kuzu balığı olarak bilinen dev akya balığını tekneye çeken Tuğrul Çalışkanlar ve arkadaşları, asıl şoku ise balığın boyu ve kilosunu ölçtüklerinde yaşadı.

Konyaaltı Sahili'nde bu büyüklükte daha önce yakalanmadı

Yakaladıkları kuzu balığının 1 metre 50 santimetre boyunda ve 56 kilogram ağırlığında olduğunu gören balıkçılar hayretlerini gizleyemezken büyük sevinç yaşadılar. Daha önce Antalya açıklarında bu büyüklükte bir balığın yakalanmadığını söyleyen Çalışkanlar, "Balığı 3 arkadaş birlikte Antalya Konyaaltı Sahili açıklarında sabah 05.20 sıralarında daha önceden bildiğimiz ve denediğimiz bir merada 75 metrelerde canlı bir kolyoz balığını dibe indirerek avladık. Daha önce Adrasan ve Finike taraflarında 69 kilogram civarında avlanan akya dediğimiz kuzu balığı, Antalya merkezde bir rekor oldu. Daha önce bu ağırlıkta bir balık Antalya merkezde yakalanmadı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Narin'in köyü ve 3 ilde seçim sürüyor! Tek adayın sözleri dikkat çekti

Narin'in köyü ve 3 ilde seçim sürüyor! Tek adayın sözleri dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar'dan Hakan Safi'ye destek

''Tarafını resmen belli etti!''
Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao Milli Takımı'nın otobüsü olay oldu

Dünya Kupası’na böyle gittiler!
Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim

Suskunluğunu bozup isyan etti: Ben bundan şikayetçiyim
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar

Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth bombası patladı

Oy vermeye gelen Ali Koç'a ''Büyük başkan'' tezahüratı

Oy vermeye gelen Ali Koç'a yapılan tezahürat çok konuşulacak cinsten
Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Göçmenler otobüste dehşet saçtı