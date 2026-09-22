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Antalya Aksu'da dereye girip yüzen vatandaş, mahsur kaplumbağayı kurtardı

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Antalya Aksu'da dereye girip yüzen vatandaş, mahsur kaplumbağayı kurtardı
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Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'ndeki Gelin Düşen Deresi'nde mahsur kalan kaplumbağa, vatandaş tarafından yüzerek kurtarıldı. Baba-oğul, su kenarında hareketsiz duran kaplumbağayı fark etti; kıyıya çıkarılan hayvan zarar görmeden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'ndeki Gelin Düşen Deresi'nde mahsur kalan kaplumbağa, vatandaş tarafından yüzerek kurtarıldı.

Babasıyla birlikte bölgede bulunan Mustafa Alkan, su kenarında hareketsiz duran ve bulunduğu yerden çıkamayan kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağanın zor durumda olduğunu gören baba ve oğul, duruma kayıtsız kalmadı. Dereye girerek kaplumbağanın bulunduğu noktaya kadar yüzen Mustafa Alkan, mahsur kalan hayvanı dikkatlice bulunduğu yerden aldı. Kıyıya çıkarılan kaplumbağa, herhangi bir zarar görmediği anlaşıldıktan sonra güvenli bir noktada yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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